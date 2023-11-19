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السر الحقيقي لانفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

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أحمد فهمي وهنا الزاهد
الأحد، 19-11-2023 10:39 ص

كشفت وسائل إعلام أن طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي ، كان منذ ثلاثة أيام رسميا وذلك قبل اعلان هنا الزاهد الطلاق عبر صفحتها على انستجرام .

 

كما كشفت أن النجمين فضلا الانفصال في هدوء مع استمرار العلاقة الطيبة والمودة بينهما ، حيث لا زال يحتفظان بصورهما على انستجرام ولم يلغ أحد منهما متابعة الآخر.

واتخذ الثنائي قرار الطلاق رسميا بسبب وجود  خلافات عائلية ، وحاول الطرفان حل المشكلة إلا أن ذلك باء بالفشل.

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي:

 

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي.

وكتبت عبر انستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير

وحكت هنا في برنامج تلفزيوني سابق عن فترة شهر العسل مع احمد فهمي والصعوبات التي واجهتها وقالت:"وقالت :"أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني حاجة أربعين كيلوغرام، مرارتي اتفقعت كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".

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