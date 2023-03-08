السرطان ينهش بقسوة.. نقل الفنانة شيرين الطحان للعناية المركزة





نشر الدكتور والكاتب الصحفي، خالد منتصر بوست عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" كشف خلاله عن التطورات الصحية للفنانة شيرين الطحان والتي دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القوات المسلحة في القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلق منتصر على البوست قائلاً: "قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا امل وفي انتظار تحقيق الطلب".

وتعرضت الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية دخلت علي إثرها أحد مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والمسؤولة عن الملف الطبي، أكدت أنها تنتظر الرد النهائي من الفريق الطبي المتابع للحالة للوقوف على تطورات أزمتها الصحية.