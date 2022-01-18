الثلاثاء 18 يناير 2022
توقيت مصر 19:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. موسيماني يُحطم هاتف صحفي بسبب سؤال عن «كهربا»

مباراة مصر والسودان.. الموعد والقنوات وطاقم التحكيم

إصابات كورونا بالسعودية تلامس 6 آلاف في ساعات وهذه أعلى المدن تسجيلًا

«شوبير» يناشد المسؤولين بعلاج عاجل لأشرف قاسم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغدًا

رانيا يوسف تعترف بأداء مشاهد جنسية وتكشف مفاجآت صادمة

لأول مرة.. حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي لـ عمرو أديب لأو

السجن 3 سنوات لمحامٍ هتك عرض سيدة في المترو

يحيى الفخراني يكشف مفاجآت عن زواجه من لميس جابر سرًا

ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي لأول مرة منذ 2014

ADS
 

السجن 3 سنوات لمحامٍ هتك عرض سيدة في المترو

777
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 18-01-2022 10:50 ص

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، محاميا ومدير الشئون القانونية لمجموعة شركات عقارات شهيرة بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو الأنفاق. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.
وأمرت نيابة قصر النيل، في وقت سابق، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة هتك عرض ربة منزل، داخل محطة مترو السادات.
ومن خلال التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أحمد صفوت رئيس النيابة، تبين أن المحامي المتهم استغل زحام المواطنين داخل محطة المترو، وهتك عرض المجنى عليها في أثناء صعودها على السلم الكهربائى داخل محطة المترو، وعندما شعرت به استغاثت بأمن المحطة وألقي القبض عليه.

وباستدعاء المجنى عليها، قالت في تحقيقات النيابة إنها في أثناء صعودها إلى رصيف اتجاه حلوان، قام المتهم بالاعتداء عليها، وعندما واجهته سبها، وتجمع المواطنون حولهما. واستمعت نيابة قصر النيل إلى أقوال شهود الواقعة، الذين أكدوا في التحقيقات صحة الواقعة.
 

إقرأ ايضا

elaosboa98765

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغدًا

download

رانيا يوسف تعترف بأداء مشاهد جنسية وتكشف مفاجآت صادمة

images

لأول مرة.. حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي لـ عمرو أديب

أخبار متعلقة

202112030333573357

بعد واقعة التحرش.. مفيد فوزي يهاجم عمرو دياب بشدة

879610_0

وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف مفاجأة: محمد الأمين حاول يتواصل معي ورفضت

mohammed-alameen-qanawat-ce-be-se32

«بينام معانا 3 أيام».. فتيات دار الأيتام يكشفن تفاصيل صادمة عن ما فعله معهن محمد الأمين

1636812908443120

انهيار والدة الفنان شادي نبيل أثناء ترحيله