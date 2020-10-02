السجن 3سنوات لعنصري اعتدى بوحشية على مسلمة حامل

الجمعة، 02-10-2020
09:43 م
فتحي مجدي
قضت محكمة أسترالية بسجن رجل عنصري سدد لكمات لامرأة مسلمة حامل
، وداس على رأسها لمدة ثلاث سنوات.
ووجه ستيب لوزينا (43 عامًا)، 14 لكمة للمعلمة رنا الأسمر (32 عامًا)، بعد أن اقتربت منها أثناء جلوسها مع صديقتين في أحد المطاعم في سيدني في نوفمبر الماضي.
وقال القاضي كريستوفر كريجي إنه "مد يده بعد أن طلب المال" قبل أن يصرخ "اغتصب المسلمون والدتي المسنة".
وأظهرته كاميرات المراقبة بعد ذلك، وهو يشن هجومه الشرس على المرأة الحامل أمام رواد المطعم المذعورين في مقهى باي فيستا في باراماتا في غرب سيدني.
قال القاضي كريجي اليوم: "استمر في ضربها بقبضته المشدودة 14 ضربة. في النهاية سقطت على ركبتيها. انجرفت السيدة الأسمر في رعب واضح وهي تحاول حماية نفسها، ولأنها كانت حاملاً رقدت في وضع جنيني تحاول حماية بطنها بينما اقترب الجاني من الركل والدوس على رأسها".
وأنجبت السيدة الأسمر طفلًا سليمًا بعد ثلاثة أسابيع من الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له.
وقالت للمحكمة إنها تعرف أن "نواياه كانت شريرة" عندما رأته يظهر ويبدأ في تحديد حجم النساء الثلاث. أضافت: "عندما شعرت بكل ضربة أدركت أنه ليس على استعداد للتوقف. أتذكر أنني كنت أفكر: لا بأس، اضرب رأسي طالما أنك لا تلمس طفلي".
وتابعت: "الإسلاموفوبيا يجب أن تنتهي. يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة".
وأقر لوزينا بأنه مذنب بالاعتداء الذي تسبب في ضرر جسدي فعلي لهجومه، وقد يكون مؤهلاً للإفراج المشروط في وقت مبكر من 3يونيو 2022.
وهز عزام، زوج الأسمر، رأسه بينما نطق القاضي حكمه. وفال القاضي كريجي إن لوزينا، مصاب بالفصام وحصل على معاش إعاقة ولديه "آراء مهووسة حول أتباع العقيدة الإسلامية".
وأضاف: عندما لم يأخذ دواءه، أصبح "عنصريًا ومتحيزًا على أساس الجنس، وكان له تاريخ طويل جدًا من السجن والحبس بسبب مشكلات الصحة العقلية".
وقال القاضي كريجي، إن هذه لم تكن "أسوأ الحالات" التي قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى. وأضاف: "لا أجده من أتباع التعصب البغيض المعادي للمسلمين الموجود، بل كان مريضًا عقليًا".