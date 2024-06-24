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السجن 10 سنوات لوالد زوجة علاء مبارك

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الإثنين، 24-06-2024 12:55 م

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة رجل الأعمال مجدي راسخ وآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز وبراءة المتهم الثالث.

 

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

 

كانت النيابة أحالت "راسخ" رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والد زوجة علاء مبارك، وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

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