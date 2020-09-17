السجن 10سنوات في انتظار أمريكية بسبب نقلها عدوى كورونا

الخميس، 17-09-2020
07:25 م
فتحي مجدي
تواجه امرأة أمريكية تعمل في فندق عسكري بألمانيا
، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال تم إدانتها بخرق العزل الذاتي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفروس كورونا
المستجد عليها.
وظهرت الأعراض على المرأة (26 عامًا)، وطُلب منها عزل نفسها بعد إجراء الاختبار، لكنها خرجت للاحتفال مع زملائها، وادعت أنها لا تعرف أنها مصابة بـ كوفيد – 19.
انتقد مسؤولون ألمان بغضب عاملة الفندق، وحذروا من أنها ستعاقب وسط تفشي جديد لحوالي 40 حالة في منتجع التزلج على جبال الألب في جارمش بارتنكيرشن.
قال المسؤولون إن المرأة "المهملة" و "المتهورة" أصيبت بالتهاب في الحلق بعد عودتها من عطلة في اليونان، وطُلب منها عزل نفسها أثناء انتظار نتيجة اختبار كوفيد – 19، لكنها خرجت للاحتفال مع زملائها من نزل ومنتجع إديلويس.
وأخبرت المرأة في اليوم التالي بأن نتيجة اختبارها كانت إيجابية، والآن اكتشف إيجابية إصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا في النزل، المملوك لوزارة الدفاع الأمريكية.
وفتحت النيابة العامة الألمانية تحقيقا جنائيا مع المرأة للاشتباه في تعرضها لأذى جسدي بسبب الإهمال.
وأدى تفشي المرض إلى إعادة فرض الإغلاق الجزئي على المدينة مع قيود أكثر صرامة، بما في ذلك حظر تجول في الساعة 10 مساءً للمطاعم، وإغلاق النزل لمدة أسبوعين.
وقال موظف سابق لموقع "ديلي ميل"، إن المرأة كانت تعمل في مقهى الفندق وأقامت مؤتمرًا لرؤساء الجيش الأمريكي، الذين كانوا يناقشون كيفية وقف انتشار كوفيد – 19، قبل أن تظهر إصابتها.
وبعد الاحتفال مع الزملاء، أرسلت المرأة رسالة نصية إليهم تقول: "أود أن أقضي الوقت الآن لأشكر الجميع على حضورهم الحفل والاعتذار عن الظروف الحالية".
وأضافت: "لم أكن أعرف أنني مصابة بكورونا
عندما خرجنا يوم الثلاثاء لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة في عدم عزل نفسي أثناء الإصابة بنزلة برد".
وأجاب أحد الأصدقاء: "أثناء الإصابة بالكورونا
"، لتردّ عليه المرأة قائلة: "لقد حصلنا عليها".
وقال مسؤولون في جارمش، إن المرأة التي ظهرت عليها أعراض "واضحة" عندما طُلب منها عزل نفسها، يجب أن تعاقب بغرامة كبيرة، بعد أن "تجاهلت" أمر الحجر الصحي.
وقالت المحامية أرندت كيمبجنز إنه يمكن أن تكون هناك أسباب لرفع دعوى جنائية ضد المرأة بعقوبة تتراوح بين ستة أشهر و 10 سنوات إذا أدينت.
وأضافت: "من وجهة نظر النية المشروطة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مسؤولية جنائية عن الأذى الجسدي المتعمد والخطير وفقًا للمادة 224 من قانون العقوبات. وتتراوح العقوبة من 6 أشهر إلى 10 سنوات في السجن".
قال مسؤولون في جارمش إن المرأة الأمريكية خرجت لعدة ليالٍ بعد عودتها من اليونان، وزارت مطاعم وبار أيرلندي وبار كوكتيل كان يستضيف ليلة كاريوكي.
وذكرت مصادر، أن المرأة قبلت بعض زملائها وداعًا أثناء مغادرتهم حانة في 3 سبتمبر، وكانت تشعر بالفعل بتوعك في ذلك الوقت.
وقال المسؤولون في جارمش إنها تم فحصها بحثًا عن فيروس كورونا
في 7 سبتمبر وتم إخبارها بالحجر الصحي، لكنها خرجت بعد ذلك مع زملائها في الليلة التالية، قبل أن تحبر في 9 سبتمبر بأن نتيجة اختبارها كانت إيجابية لفيروس كورونا
.
وقال المسؤول المحلي أنطون سبير لصحيفة بيلد: "لقد أصابت ما لا يقل عن 22 أمريكيًا. إنها مهمة شاقة لتتبع جميع المخالطين".