السجن المشدد ٣ سنوات لنجل إيمان البحر درويش.. تعرف على جريمته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "إ"، نجل الفنان إيمان البحر درويش، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته باتهامات تعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تأثير تعاطي المخدر.

وتضمن الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية عن اتهامه بالتسبب في وفاة طقل، للتصالح، وإثبات ترك المدعين بالحق المدني للدعوى المدنية وألزمتهما بمصاريفها.

أصدر الحكم المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام.

كانت القضية رقم 3387 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر بدأت في فبراير الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين المتهم وسيارة أخرى وقيادة المتهم تحت تأثير المخدر ما تسبب في حادث تصادم أسفر عن وفاة طفل.

وكشفت التحريات أن المتهم أدلي بكلمات غير مفهومة وكانت تفوح من فمه رائحة مواد كحولية وعثر في سيارته على عدد 4 زجاجات خمور.