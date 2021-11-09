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السجن المؤبد للطبيب مايكل وزوجته بتهمة هتك عرض 6 فتيات جنسيًا

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مايكل فهمي وزوجته
Native
الثلاثاء، 09-11-2021 02:32 م


قضت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته بعد اتهامهما باستدراج ٦ فتيات قاصرات، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج.
وأحالت جهات التحقيق الطبيب "مايكل فهمى" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ستة فتيات مستغلا صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته، واشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجنى عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.
وأقامت جهات التحقيق الدليل على المتهم وزوجته ، من شهادة اثنى عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه، مع ما أدلى به المجنى عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجنى عليهن، وأقراص مدمجة تحوى مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.
وثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وإفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجنى عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.
 

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