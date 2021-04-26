السجن المؤبد لداعية كويتي شهير.. والسبب «القذافي»

الإثنين، 26-04-2021
02:34 م
قضت محكمة الجنايات في الكويت
برئاسة المستشار نايف الداهوم،
اليوم الاثنين، بالحبس المؤبد للداعية
الدكتور حاكم عبيسان المطيري في قضية التخابر
مع ليبيا على خلفية ما يعرف باسم اجتماعات “خيمة القذافي
”.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت
منذ عدة
أشهر تسجيلا صوتيا يظهر حوارا منسوبا للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي
والداعية الكويت
ي
حاكم المطيري
.
ويظهر في هذا الحوار، الذي نشره المعارض القطري خالد الهيل،
ما يبدو أنه اتفاق بين القذافي
والمطيري على ضرورة استغلال ما يعرف بالفوضى الخلاقة
لتغيير الأوضاع في عدد من دول الخليج.
ووعد القذافي حاكم المطيري
، في التسجيل المسرب، بتقديم الدعم
من أجل تنفيذ هذا المخطط.
وحث القذافي
الداعية الكويت
ي بالعمل في الكويت
والسعودية
والبحرين ونقل ما وصفها بـ “الفوضى الخلاقة”، إليها عبر”استغلال الأوضاع في العراق
والاستعانة بالمتطرفين، وإدعاء الديموقراطية.