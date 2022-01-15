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السبت والأحد.. تعرف على مناطق سقوط الأمطار في مصر

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امطار
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السبت، 15-01-2022 10:25 ص

نشر مركز التنبؤ بالأمطار التابع لـ وزارة الموارد المائية والري، بيانا بـ توقعات سقوط الأمطار الأيام القادمة على جمهورية مصر العربية.
السبت : من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا قد تصل إلى 10 مم  ، وتتعرض باقى السواحل الشمالية  ومحافظات الوجه البحرى لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5مم.
 الأحد: تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية   لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم ، وتتعرض باقى السواحل الشمالية وسيناء  ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة  لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5مم وقد تصل إلى شمال الصعيد.
وكشفت هيئة الأرصاد، عن حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2-3 درجات ليسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.
ويسود نشاط للرياح بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من المناطق وذلك خلال الأيام المقبلة.
- حالة الطقس السبت 15 يناير والأحد 16 يناير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

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