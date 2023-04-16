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السبت.. أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

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العيد
Native
Teads
الأحد، 16-04-2023 12:53 م
يشغل مواعيد عيد الفطر عقول الكثير من المصريين، حيث يتساءل المصريون الآن هل يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة أم السبت، وقد بدأ ذلك السؤال يُطرح بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال الميديا لمعرفة مواعيد انتهاء شهر رمضان.

مواعيد عيد الفطر
وتشير الحسابات الفلكية علي أن عدد أيام شهر رمضان لن تستمر لـ 30 يومًا وأنها سوف تصبح 29، وأن عيد الفطر سوف يكون الجمعة 21 أبريل، ولكن هل يمكن أن تخالف الرؤية الشرعية الحسابات الفلكية ويصبح رمضان 30 يومًا؟.

عيد الفطر
وقال الدكتور محمد غريب راشد الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقًا للحسابات الفلكية، فإن عدد أيام شهر رمضان ستكون 29 يومًا وعليه فإن مواعيد أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة 21 أبريل.

وأكد الدكتور غريب راشد، علي أن قرار بداية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في يد مفتي الديار المصرية، وأن الدار تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.
وأشار إلى أن  الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية وعددها 7 لجان، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة ومعهد الفلك والأرصاد، ولا يشوبها أى معوقات، موضحا أن هناك رؤية بصرية نعتمد عليها مع الأخذ بالحسابات الفلكية التى تحدد مكان وتوقيت نزول القمر.

وأوضح الأستاذ المتفرغ بمعمل أبحاث الشمس بمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية الأهلة الأشهر العربية هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية، مضيفًا أنه من الممكن أن تتعذر رؤية الهلال بصرياً بسبب العوامل البصرية أو خلافه وعليه فيكون القرار في أيدي المفتي أما بإعلان بأخذ بالحسابات الفلكية أو بإتمام الشهر.

وتابع أن الأحاديث النبوية أشارت إلي ضرورة إجراء الحسابات الفلكية في عملية استطلاع هلال شهر رمضان لمعرفة بدايته ونهايته وجاء في السنة النبوية “صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) وفي رواية أخرى "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ".

أول أيام عيد الفطر المبارك
ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل إذا إعلنت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان، بعد غروب الشمس وتمت مشاهدة الهلال بالرؤية البصرية، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه.
 

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