الإثنين، 12-10-2020
10:23 ص
المصريون
عوامل كثيرة وأسباب ساهمت في نجاح الفيلم السعودي "شمس المعارف
"
لعل أبرزها نقل واقع الشباب السعودي بكل مصدقية.
حيث أظهر العمل تفاصيل حياة الشباب في المملكة العربية السعودية حتى طريقة
تحدثهم مع بعضهما البعض، ولم يحاول العمل إظاهر واقع مغاير او تجميل ما هو حقيقي،
وأحتوى سيناريو الفيلم على بعض الجمل الجريئة التي تتضمن أحاديث الشباب مع بعضهما
البعض.
تدور أحداث فيلم "شمس
المعارف" حول "حسام" الطالب بالمرحلة الثانوية،
والذي يجد نفسه مهتماً بعالم إنتاج
الفيديو و المحتوى، و ينضم إليه صديقه المقرّب معن، وعدوهما السابق إبراهيم،
والمدرس الشغوف بصناعة الأفلام عُرابي، وخلال آخر سنة لهم في المدرسة الثانوية،
يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب بدون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يدركون تبعاتها، وهدف العمل إلي بث روح السعي والمثابرة
والحماس في نفوس الشباب السعودي من أجل الوصول الي تحقيق حلمهم.
الفيلم مدته 120 دقيقة إخراج فارس قدس وإنتاج صهيب قدس، ويشهد هذا
العمل بدايات حركة صناعة السينما في السعودية، والطاقة والحماس التي دفعت بجيل
الشباب في هذا المجال.
وهو الحماس نفسه
الذي دفع بالأخوين قدس (المخرج والمنتج) من بدايات الانطلاق على يوتيوب، وحتى
وصولهما إلى عالم السينما، حيث كان لهم أعمال سابقة مثل الفيلم القصير “من كآبة
المنظر” والمسلسل الرمضاني “كوكب آخر”.
أعتمد ديكور الفيلم على البساطة وعدم التكلف، او التركيز على الشكل الجمالي
فقط، ونقل العمل صورة حقيقية لبعض الأماكن البسيطة، وتعمد الالمخرج فارس قدس على
تصوير العمل داخل مدرسته الثانوية التي تخرج منها وهي مدرسة "ابن خلدون
بجدة" .
وقد تم الإعلان عن الفيلم في افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر
السينمائي وهو ما ساهم في الترويج له بشكل كبير، ولكن تم تأجيل المهرجان بعد انتشار فيروس كورونا.
ومؤخرا تم عرض الفيلم على منصة "نيتفليكس" مع بداية شهر أكتوبر
الجاري وقد حقق نجاحا كبير عند عرضه.