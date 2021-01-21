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السبب صادم..عروس تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة في ليلة الدُخلة

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عروس
 
الخميس، 21-01-2021 01:15 م المصريون

طلبت عروس الطلاق من زوجها بعد 30 دقيقة فقط من إتمام زواجهما في ليلة دخلتهما التي كانا ينتظرانها بصبر شديد، كي يتم جمع شملهما، في واقعة صادمة، بسبب ما فعلته والدة العريس مع طفلة من أقارب العروسة في حفل الزفاف.
وفي التفاصيل، فقد كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن سيدة خمسينية، قامت بطرد طفلة 8 سنوات بعد أن سمعتها تسعل ( تكح) خلال حفل الزفاف.
حيث ظنت السيدة أن الطفلة مصابة بـ فيروس كورونا.وذلك بعد أن سمعتها أكثر من مرة تسعل أمام الضيوف. ونصحتها بارتداء كمامة طبية والجلوس في مكان بعيد عن مخالطة الحضور.
فيما اختفت الطفلة لدقائق عن أعين السيدة، ولكنها عادت مرة أخرى للرقص مع شقيقتها.
ووفق الصحيفة التي لم تشر الى اسمي العروسين وبلدهما ، فقامت السيدة بنهر الطفلة وإخراجها من القاعة بأسلوب غير لائق. بسبب سعالها المستمر مما تسبب في إحراج العروس والعريس أمام الضيوف ، رغم محاولة تهدئة السيدة. ومطالبتها بالكف عن نهر الطفلة ، لكن السيدة ظلت تصرخ في الطفلة وتطالبها بالابتعاد .
هذا الموقف المتشنج من والدة العريس ، اضطر العروس إلى إنهاء الزفاف في الحال وطلبت الانفصال عن زوجها بعد 30 دقيقة من زواجهما.
 

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