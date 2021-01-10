السبب صادم.. القبض على عروسين في ليلة الدخلة (صور)

الأحد، 10-01-2021
09:30 ص
المصريون
شهدت منطقة نزلة السمان بالهرم، واقعة غريبة بعد أن ألقت
قوات الشرطة القبض
على عروسين، في ليلة الدخلة
أمس السبت، بعد إبلاغ الجيران عنهما
عقب سماع أصوات تكسير داخل الشقة.
البداية مع سماع الجيران أصواتاً غريبة داخل الشقة في ليلة
الزفاف وطرق وتكسير فقاموا بإبلاغ شرطة السياحة التي وصلت على الفور.
وبمداهمة الشقة تبيّن أن العروسين استغلا ليلة الزفاف في
التنقيب عن الآثار داخل الشقة، بمعاونة أسرتيهما، حيث تم العثور على حفرة داخل المطبخ
مساحتها متران وبجانبها كمية الركام.
وبعد تفتيش الشقة عُثر على 10 قطع أثرية قام العروسان
باستخراجها
من حفرة المطبخ، وبمواصلة الفحص تبين وجود سرداب في نهاية الحفرة قاد أفراد الأمن في
النهاية إلى مقبرة فرعونية.
وبمواجهة العروسين اعترفا وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم،
حيث قررت النيابة حبسهما بتهمة التنقيب عن الآثار.