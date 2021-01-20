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السبب صادم.. العنود عبدالله تتصدر الترند في السعودية بعد خلع الحجاب

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العنود عبدالله
 
الأربعاء، 20-01-2021 07:26 م المصريون


فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، العنود عبدالله، متابعيها بخلع الحجاب والظهور في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، بدون ارتداء الطرحة التي اعتادوا على رؤيتها بها.
وما أثار الجدل والهجوم عليها، هو السبب الذي دفعها لخلع الحجاب، والذي أعلنته عبر مقطع الفيديو الذي نشرته على "سناب شات".
وتصدر هاشتاج “العنود عبدالله تخلع الحجاب” تريند موقع “تويتر” في المملكة، بعد تداول مقطع الفيديو الحديث لمشهورة السناب على نطاق واسع.
وقالت :" نفس شكلي بس بدون حجاب، شعري لونه فاتح إن شاء الله يكون عجبكم مظهري الجديد، لكن عندي تعليق بسيط بهذا الخصوص.. لا أحد يدخل يقول ليش فكيتي الحجاب".
لمشاهدة الفيديو ومعرفة السبب:

 

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