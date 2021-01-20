السبب صادم.. العنود عبدالله تتصدر الترند في السعودية بعد خلع الحجاب
العنود عبدالله
الأربعاء، 20-01-202107:26 مالمصريون
فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، العنود عبدالله،
متابعيها بخلعالحجاب والظهور في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، بدون ارتداء الطرحة التي
اعتادوا على رؤيتها بها.
وما أثار الجدل والهجوم عليها، هو السبب الذي دفعها لخلعالحجاب، والذي أعلنته عبر مقطع الفيديو الذي نشرته على "سناب شات".
وتصدر هاشتاج “العنود عبدالله تخلعالحجاب” تريند موقع “تويتر”
في المملكة، بعد تداول مقطع الفيديو الحديث لمشهورة السناب على نطاق واسع.
وقالت :" نفس شكلي بس بدون حجاب، شعري لونه فاتح إن
شاء الله يكون عجبكم مظهري الجديد، لكن عندي تعليق بسيط بهذا الخصوص.. لا أحد يدخل
يقول ليش فكيتي الحجاب".
لمشاهدة الفيديو ومعرفة السبب: