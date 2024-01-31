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السبب صادم.. اعترافات الزوجة التي خدّرت شقيقتها ليغتصبها زوجها

الأربعاء، 31-01-2024 02:12 م


أدلت المتهمة في واقعة تخدير شقيقتها لتمكين زوجها من التعدي عليها جنسيًا وتصويرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، باعترافات أمام النيابة العامة.
وأكدت المتهمة ارتكابها الواقعة نزولاً على رغبة زوجها، لتهديده لها بالانفصال عنها في حالة رفضها، وخشيتها من زواجه بأخرى كونه الزوج الخامس لها – بحسب أقوالها.
كان قسم شرطة الدخيلة، تلقى بلاغًا من موظفة، 39 عامًا، مقيمة بالقاهرة، تتهم فيه شقيقتها وزوجها بتخديرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش، واعتداء الأخير عليها جنسيًا وتصويرها.
أكدت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، صحة الواقعة، وتبين قيام المدعوة "ت" 46 عامًا، موظفة، وزوجها "ع" 57 عامًا، عامل، بتخدير الضحية داخل الشقة.
وكشفت التحقيقات أنه عقب تخديرها مارس المتهم الثاني الجنس معها، بينما صورتها المتهمة الأولى "شقيقتها" بهاتفها المحمول أثناء اعتدائه عليها جنسيًا.
قدمت المجني عليها 4 مقاطع فيديو للمتهمين أثناء ارتكاب الواقعة، وألقي القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة.
وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لهما في الميعاد القانوني.

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