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الزوجة المتهمة بالزنا تفاجئ الجميع بفيديو لايف

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الزوجة
الثلاثاء، 22-09-2020 07:46 م محمد فضل - متابعات

فاجأت الزوجة التي اتهمها زوجها بالزنا وأثبت عدم نسب أطفاله الثلاثة له، والتي تدعى تغريد السيد محمد، الجميع بالظهور في بث مباشر على موقع “فيسبوك” لأول مرة بعد الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وردت على الاتهامات الموجة لها من زوجها بالخيانة وإنكار النسب.
وقالت “تغريد”: “إزاي تقول إني معاك أنت والشخص الخاين مرة واحدة، وانت فين بتبقى تحت السرير مستني ولا إيه، ما هو ده كلام كبير أوي ووصلتني إني أقول ألفاظ مش كويسة، بس أنا هحاول أتمالك أعصابي".
وأضافت: “هو ربنا قالك أفضح عرض ولية كدة وعرض 3 ولايا البنتين ذنبهم إيه، العيال مصيرهم أدمر بسببك، طيب أنا لو ست مش كويسة وماشية مع واحد تاني مش هخلف منه، هو ده صح وفضح الشرف ده كدة بتاخد حقك رحت بلغت وجبتلي حبس 3 سنين ومش عايزني أهرب والمفروض أتحبس طيب”.
وتحدثت كذلك عن الأطفال قائلة: “والعيال مصيرهم هيبقى إيه لو مش عيالك صعبانين عليك ليه وبتعيط، وتقول مدارسهم هتعمل إيه”.
وكان رجل اتهم زوجةه بالخيانة لمدة 11 عامًا، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيونية.
وأضاف أن زوجةه أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.

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