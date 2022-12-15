الزوجة اللعوب.. جمعت بينهما ثم جعلت أحدهما يقتل الآخر ويقطع عضوه الذكري





شهدت منطقة كفر طهرمس التابعة لمدينة كرداسة مخطط "شيطانة" تلاعبت بزوجها وعشيقها لسنوات حيث قضت ٥ سنوات كاملة في أحضان" خالد" الشهير ب" شيكا" تنعم بعلاقتهما الحرام وأمواله التي يغرقها بها حتى قررت الزواج من شاب يصغرها بسنوات كثيرة دون علم العشيق ثم قررت ان تحتفظ بعلاقتها مع عشيقها حتى لا تفقد الأموال التي يعطيها لها وكانت تتردد عليه في منزله وتبقى لديه عدة ليال وتخبر زوجها أنها لدى شقيقتها.

جريمة بشعة

ميكانيكي كرداسة الذي عثر على جثته في حالة غريبة داخل شقته حيث وجده شقيقه مبتور العضو الذكري وموصول بسلوك كهرباء عارية.. بدأت علاقته مع المتهمة منذ عام 2017 حتى قررت السيدة إنهائها بشكل مفاجئ وهو ما رفضه المجني عليه وهددها بفضح علاقتهما ليسيطر كيد النساء على عقلها ويلهمها الشيطان فكرة التخلص منه نهائيا حتى تدفن ذكرياتها الآثمة معه للأبد.

قطعوا عضوه الذكري

جريمة من العيار الثقيل بذل فيها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالأخص مركز شرطة كرداسة مجهودا خرافيا نظرا لغرابة البلاغ ودائرة علاقات المجني عليه الكبيرة التي وسعت دائرة الاشتباه.. عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك حاول صاحب ورشة تيل فرامل الاتصال بشقيقه الأصغر الذي لم يعتد على اختفاؤه إلا انه لم يجب على اتصالاته الهاتفية ما اثار الشك لدى شقيقه وتوجه لشقته بمنطقة كفر طهرمس ومع استمرار عدم إجابته للطرقات قرر الأخ الأكبر الاستعانة بالجيران وكسر باب الشقة حيث كانت تنتظرهم مفاجأة أليمة في غرفة النوم "جثة ملفوف سلك كهرباء حول الرقبة وشبه مجرد من الملابس الداخلية ويمتد سلك كهرباء آخر موصول بالفيشة لمنطقة حساسة بينما يقبع بين يده اليسرى عضوه الذكري بعد بتره من موضعه".

المشهد المروع دفع أحد الجيران لاستدعاء ضباط مركز كرداسة بعد الصمت الذي حل على شقيق القتيل فمرت دقائق حتى وصل رجال الشرطة وتحولت الشقة ل "مسرح جريمة" يحظر الدخول إليه لعدم التلاعب في الأدلة وتولت النيابة العامة اجراء معاينتها ورفع رجال المعمل الجنائي الآثار البيولوجية والبصمات من كافة أرجاء الشقة.

مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة شكل فريق بحث رفيع المستوى لكشف ملابسات الجريمة خاصة كون البلاغ نادر الحدوث وتلك الجرائم لم ترتكب بتلك البشاعة إلا مرات قليلة.. خطة اعتمدت على فحص علاقات المجني عليه بعدما تبين انه يمتلك ورشة تيل فرامل وله علاقات متشعبة وما إذا كان له خلافات مالية او شخصية بمحيط عمله او التجار الذين يتعامل معهم قد ترقى لارتكاب الجريمة كما تم إجراء تتبع لهواتف المجني عليه التي فقدت من الشقة.

96 ساعة قضاها فريق البحث في مناقشة أسرة المجني عليه وجيرانه والمتعاملين معه إضافة إلى فحص المترددين على منزل القتيل في وقت معاصر لوقوع الجريمة انتهت نتيجتها إلى تحديد هوية المتهمين حيث نجحت التحريات في الكشف عن تردد سيدة ورجل وصبي على عقار المجني عليه في وقت متقارب من ساعة الوفاة - طبقا لما حدده الطبيب الشرعي – قوة أمنية نجحت عقب التنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والقليوبية في إلقاء القبض على ثلاثتهم وتبين إنهم سيدة وابنها وزوجها "عرفيا".

ممارسة الرذيلة بحضور الابن

مواجهة المتهمين بالأدلة التي توصل إليها فريق البحث دفعتهم للاعتراف بالتفاصيل الكاملة لجريمتهم وقالت المتهمة ص. ع 52 سنة انها ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المجني عليه منذ 5 سنوات حيث كانت تقطن في ذات العقار الذي تقع به ورشته واستمرت علاقتهما حتى عقب مغادرتها العقار خاصة ان القتيل كان يغدق عليها الأموال والهدايا كادت ان تصل لمرتب شهري لها تنفق منه على ابنها الذي كان يبلغ حينها 10 سنوات.

منذ 3 سنوات قررت المتهمة الزواج من شاب يصغرها ب 13 عاما وتم الزواج بالفعل "عرفيا" لكنها حرصت على استمرار علاقتها الحرام مع المجني عليه لعدم قطع الأموال التي تتقاضاها منه وفجرت مفاجأة عندما قالت إنها كانت تصطحب ابنها رفقتها أثناء توجهها لممارسة الرذيلة مع المجني عليه بعدما تقنع زوجها إنها تتوجه لزيارة شقيقتها وتقطن برفقة القتيل ليلة آو ليلتين ثم تعود لزوجها.

منذ فترة قريبة بدأ ابن المتهمة الذي يبلغ حاليا 15 عاما في سؤالها عن سبب مبيتهم لدى المجني عليه رغم عدم ارتباطهم بصلة قرابة به وهو ما دفع المتهمة إلى اتخاذ قرار بإنهاء تلك العلاقة وإغلاق هاتفها وعدم الرد عليه فهددها المجني عليه بفضح علاقتهما أمام أسرتها وابنها إذا استمرت في تجنبه والإصرار على إنهاء علاقتهما.

في سبيل التخلص من تهديدات عشيقها لجأت الى حيلة شيطانية فأقنعت زوجها ان المجني عليه كان يساعدها ماديا ثم راودها عن نفسها ويحاول ممارسة الرذيلة معها ما اثار غضب زوجها واتفقا سويا على مجاراة المجني عليه والذهاب لشقته بحجة قضاء سهرة حمراء وان تدس له أقراص مخدرة في شراب او طعام ليتمكنا من قتله.

نفذت المتهمة الجانب الخاص بها من الخطة وتوجهت بالفعل لعشيقها برفقة ابنها كالعادة فاستقبلها المجني عليه بالحلوى كالمعتاد فوضعت له المتهمة المنوم داخل دواء اعتاد على تناوله وعندما بدأ في فقد الوعي استدعت المتهمة زوجها فصعد للشقة وجلس اعلي جسد المجني عليه لتثبيته وكمم فمه بلاصق طبي ثم خنقه بسلك كهربائي وتولت المتهمة شل حركته حتى فارق الحياة.

وتولى المتهم الثاني قطع العضو الذكري للقتيل إرضاء لزوجته التي أوهمته انه كان يريد تلطيخ شرفه بإقامة علاقة معها ومراودتها عن نفسها فقام ببتره ب "موس حلاقة" ووضعه في يد المجني عليه ثم وصل سلك كهرباء عاري بمنطقة حساسة وعقب انتهاء جريمتهم استولوا على هواتف المجني عليه والقوها من اعلى كوبري الوراق في النيل وسرقوا مبلغ 25 الف جنيه انفقوا منه 3 الاف جنيه على الطعام ومتطلبات منزلهم.

قرار المحكمة

عقب فترة من التحقيقات قررت النيابة العامة بشمال الجيزة احالة المتهمين الى محكمة الجنايات التي تداولت القضية في عدة جلسات وقررت اليوم الأربعاء النطق بالحكم على المتهمة وزوجها العرفى بجلسة 11 يناير المقبل.

الجريمة نقلًا عن صدى البلد.