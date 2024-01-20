السبت 20 يناير 2024
توقيت مصر 13:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فتاة تطلب الطلاق بعد 48 ساعة من زفافها لسبب لا يصدق..تفاصيل

الزمالك يقترب من التعاقد مع كيروش لتدريب الفريق

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعات جلسة نهاية الأسبوع

سعر الدولار يشتعل بالسوق السوداء ويسجل رقم خرافي اليوم

ياسمين عبدالعزيز تخرج عن صمتها بشأن سبب طلاقها

ماذا يحدث للنساء الممتنعات عن العلاقة الزوجية صحيًا؟

ظهور مثير لـ المهرة البحرينية في السعودية وتتلقى سيارة فخمة هدية

آيتن عامر عن بوست ياسمين عبدالعزيز: "واحنا مالنا"

حسناء العراق تقتل شبيهتها بـ 50 طعنة.. تفاصيل صادمة.. صور

الرد بالمثل.. باكستان تقصف أهدافًا داخل إيران

الزمالك يقترب من التعاقد مع كيروش لتدريب الفريق

Screenshot 2024-01-20 065531
كيروش
السبت، 20-01-2024 06:57 ص نسمه عبد الوهاب
أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح خط للتعاقد مع كارلوس كيروش، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك يحاول خلال الساعات الجارية من أجل التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، لقيادة الفريق الأول الكروي الأول ورحيل معتمد جمال».

وأضاف: «الزمالك بعدما قام بحل أزمة القيد يرى ضرورة تواجد مدرب أجنبي، ولذلك يسعى من أجل التعاقد مع كارلوس كيروش خلال الفترة الحالية».
وأتم إبراهيم سعيد أنه بالطبع رأينا كارلوس كيروش مع منتخب مصر، خاصةً وأن أحمد سليمان يرى أنه هو الأنسب ويوجد توافق إلى حد كبير من أجل التعاقد معه.

ويستعد الزمالك من أجل المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.


إقرأ ايضا

AA1nbNtt

فتاة تطلب الطلاق بعد 48 ساعة من زفافها لسبب لا يصدق..تفاصيل

Byd3Afj3

أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية رغم تراجعات جلسة نهاية الأسبوع

IMG-20240118-WA0020

ياسمين عبدالعزيز تخرج عن صمتها بشأن سبب طلاقها

أخبار متعلقة

AA181uz6

أيمن أشرف يكشف مفاجأة عن نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

IMG-20240101-WA0015

قرار عاجل من المحكمة بشأن تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه