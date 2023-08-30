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الزمالك يطرد شقيق زوجة إمام عاشور من فريق الناشئين

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الزمالك
الأربعاء، 30-08-2023 06:52 م


قرر نادي الزمالك الاستغناء عن ياسين حافظ لاعب فريق الناشئين مواليد 2005 خلال الفترة الحالية وعدم استمرار داخل القطاع.

‏ ياسين حافظ، هو شقيق زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض السابق الذي انضم مؤخرا إلى صفوف النادي الأهلي بعد فترة احتراف قصيرة في الدنمارك.

‏وحسب مصادر، فإن الاستغناء عن ياسين حافظ جاء نظرا لضعف المستوى وعدم ظهوره بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية منذ انضمامه لناشئين القلعة البيضاء.

‏وأوضح المصدر أن رحيل ياسين حافظ ليس له علاقة بانضمام أمام عاشور للنادي الأهلي ورفض العودة للزمالك.

‏جدير بالذكر أن نادي الزمالك وافق على بيع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى فريق ميتلاند الدانمركي مقابل ثلاثة دولار، ولم يستمر كثيرا وعاد مرة أخرى للدوري المصري ولكن من بوابة النادي الأهلي.

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