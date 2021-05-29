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الزمالك بطل.. تعليق مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على تهنئة فايلر

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
Native
السبت، 29-05-2021 05:35 م محمد فضل
وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، رسالة شكر لـ رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق عقب تهنئته للمارد الأحمر بالتتويج بـ كاس السوبر الأفريقي. 

وأكد في تصريحات لقناة “إم بي سي مصر” أن فايلر سار بشكل جيد مع الفريق خلال الموسم الماضي مشددا انه على تواصل دائم مع النادي. 

وأضاف أن الأهلي ليس بالبطولات ولكن من خلال علاقته الجيدة الخارجية سواء على مستوى الأشخاص أو الأندية أو المؤسسات. 

وعن تهنئة الزمالك لـ الأهلي، بالبطولة فأكد أن الزمالك هو بطل النسخة الماضية، مشددا أنها لافتة جيدة من الكيان الأبيض.

وأضاف أن الزمالك هو بطل النسخة الماضية، وهو أمر يدل على عودة الريادة المصرية للكرة الأفريقية. 

وتمكن الأهلي، من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
 

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