«الزراعة»: صدرنا 3.8 مليون طن من المنتجات الزراعية رغم الجائحة

وجه سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للفلاح المصري على جهوده التي أثمرت عن تطور في القطاع الزراعي، قائلًا: "نفخر بمنتجاتنا الزراعية، فنحن متفوقون على الكثير من دول العالم".



وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها 135 سوق للمنتجات الزراعية المصرية، كما تم افتتاح مؤخرًا 10 أسواق جديدة.



وعن حجم الصادرات، أوضح وزير الزراعة، أن حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية بلغت 3.8 مليون طن من السلع المختلفة، رغم أزمة كورونا والتي تسببت في انخفاض حركة التجارة 30%.



وأكد أن القطاع الزراعي أثبت في ظل جائحة كورونا، قدرته على الظروف وتطوير نفسه، لافتًا إلى أن الدول أصبحت تؤمن بأهمية القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي وقدرته في توفير فرص عمل؛ لذا هناك دعم لهذا القطاع من الدولة المصرية.

