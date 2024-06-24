الزراعة تتبرأ من قطع الأشجار وتكشف عن صاحب القرار

أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة عمليات الزراعة في الأراضي، وتعظيم إنتاجية الأراضي المنتجة، موضحًا أن ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مرحلتيها الأولى والثانية، تضم 13 محافظة حتى الآن.



وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رشا مجدي ونهاد سمير"، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار قطع الأشجار يكون صادر من الجهات المسئولة عن المكان المختص، ووزارة الزراعة تقوم بدورها على وضع حلول وبدائل لمثل هذه الإجراءات، وقد يكون هناك بعض الأشجار تعوق الظروف المناخية والبيئية نتيجة عدم إنتاجيتها الجيدة، ومنها ما يعيق حركة المواطنين في بعض الشوارع، وهي التي تم إزالتها خلال الفترة الماضية واستبدالها بأشجار للزينة والصالحة للبيئة وللمواطنين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم زراعة 1.3 مليون شجرة خلال الفترة الماضية في 7 محافظات، وتم توريد 995 ألف شجرة أخرى لـ6 محافظات جديدة، بخلاف 800 ألف شجرة تم زراعتهم بالغابات الشجرية التابعة للوزارة والمناطق المحيطة بها، وما تم إهداؤه للمحافظات وبصفة خاصة المحافظات الحدودية، ليصبح إجمالى ما تم زراعته حتى الآن 3.1 مليون شجرة.