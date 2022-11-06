الريال السعودي يرتفع.. قفزة جديدة في أسعار العملات العربية أمام الجنيه

الأحد، 06-11-2022
01:09 م
ارتفع سعر الريال السعودي
وعدد من العملات العربية
مقابل الجنيه خلال
تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات يوم الخميس الماضي.
أسعار العملات
العربية
سعر الدينار الكويتي: 75.07 جنيه للشراء بزيادة 43 قرشا، و78.27 جنيه
للبيع، بزيادة 49 قرشا.
سعر الريال السعودي
: 6.43 جنيه للشراء، و6.45 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش
للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 6.59 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و6.56 جنيه للبيع
بزيادة 4 قروش.
سعر الدينار البحريني: 62.40 جنيه للشراء بزيادة 38 قرشا، و64.32 جنيه
للبيع، بزيادة 39 قرشا.
سعر الريال القطري: 6.19 جنيه للشراء، و6.66 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش
للشراء والبيع.
سعر الدينار الأردني: 33.59 جنيه للشراء بزيادة 21 قرشا، و34.19 جنيها
للبيع، بزيادة 19 قرشا.