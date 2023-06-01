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الركاب تفحموا.. تفاصيل حادث الواحات المرعب

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حادث
الخميس، 01-06-2023 08:48 ص

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بعد اشتعال النيران في ميكروباص ومصرع 6 ركاب وإصابة 5 اخرين.

 

وأشارت التحريات إلى أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل ما أدى لانفجار اسطوانة الغاز بها واشتعال النيران بها وتفحم عدد من الركاب بينما نجا آخرين.

ولقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص، ثم حدوث اشتعال بالكامل فى السيارة أعلى طريق الأوسطى بالقرب من صينية الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

 

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