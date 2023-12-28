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الرقابة رفضتها مرتين.. كواليس أزمة أغنية "روبي" وهل تصل النيابة العامة؟

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روبي
الخميس، 28-12-2023 01:10 م


أثارت أغنية الفنانة روبي، "3 ساعات متواصلة"، جدلا واسعا في الوسط الفني لم ينتهي منذ طرحها، بسبب جرأة كلماتها، كما سببت حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة بالرقابة على المصنفات الفنية، التابعة للمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة، في تصريحات نقلها "مصراوي"، أن الرقابة رفضت منح الأغنية تصريح بالعرض.






وحول كواليس رفض أغنية روبي الجديدة، قالت المصادر إن الشاعر عزيز الشافعي تقدم للحصول على تصريح بالأغنية في شهر أغسطس الماضي إلا أن الرقابة رفضت ذلك بسبب كلمات الأغنية، فتقدم عزيز بطلب جديد قبل عدة أيام من طرح الأغنية، فقوبل طلبه بالرفض أيضاً، فتم طرح الأغنية على موقع يوتيوب.
ولفتت المصادر إلى أن ما تم يعتبر جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الرقابة على المصنفات الفنية الذي ينظم عملية الإبداع في مصر، وينص على ضرورة الحصول على تصريح من الرقابة والالتزام بالملحوظات الرقابية وعدم مخالفتها.
وأشارت المصادر إلى أن الرقابة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بتحرير محضر ضد صناع الأغنية، وللنيابة العامة حرية استدعاء من تشاء وتوجيه الاتهام لمن ترى.
أغنية “3 ساعات متواصلة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي توما، ومن كلماتها: “ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر.. ما تيجي حبة نستريح من العناء.. نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر”.
ومن جهته قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن النقابة ليست لها دخل أو رقابه على الأغنية والأمر كله يرجع للمصنفات الفنية.

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