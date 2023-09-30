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الرحالة محمد المصري يكشف مفاجأة مع السلطات السعودية

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الرحالة محمد المصري
السبت، 30-09-2023 02:49 م نسمه عبد الوهاب
كشف الرحالة محمد المصري، تفاصيل رحلته من مصر إلى السعودية لأداء فريضة العمرة، موضحا أنه وصل الأراضي السعودية منذ 4 أيام.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه موجود حاليا في منطقة تبوك بالمملكة، موضحا أنه بدأ رحلته من 13 يومًا ويتبقى أمامه نحو 20 يومًا.
وقال الرحالة محمد المصري، إن المسافة المتبقية ليست كبيرة، ولكنها تستغرق وقتًا كبيرًا نظرًا لحالة الجو المختلفة عما رآها في مصر، لافتا إلى أنه تم تكريمه في السعودية فور وصوله.

وأكد أن الرحلة صعبة ولكن في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يهون، مشيرا إلى أنه يعتبر أول مصري حامل تأشيرة عمرة يدخل من ميناء نويبع.
وأردف الرحالة محمد المصري، أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارًا بفتح الباب أمام دخوله من ميناء ضبا وذلك باستثناء خاص له من الحكومة السعودية وبات متاحا لكل المصريين فيما بعد.


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