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الراقصة شمس طليقة سعد الصغير: صورني عريان وأنا معاه في السرير

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شمس
Native
Teads
الثلاثاء، 31-01-2023 09:08 ص


 


استغاثت الراقصة شمس من طليقها الفنان سعد الصغير، ووجهت له اتهاما بخطفها من محافظة الإسكندرية للقاهرة وتعذيبها وإجبارها على الزواج بالإكراه وقتل جنينها.

وقالت: صورني وأنا عريانة ونايمة جنبه على السرير، ومش عارفة سعد الصغير عايز مني إيه.. وقالي لو عرفتي تعملي حاجة أولاني اعملي تاني، هو كان هنا في البلد اللي أنا عايشة فيها من أسبوعين وكان عايزني أروح معاه السفارة وأرجعله، وقالي هعمل فيكي اللي أنا عايزه.

حامل في الشهر السابع

 

وقالت الراقصة شمس إنها لا تدري لماذا تصرف معها طلقيها سعد الصغير بهذا الشكل العنيف، حيث إنها كانت حاملا في الشهر السابع ولم تكن توجد أي خلافات بينها وبينه .

وأضافت أنها لم تكن تريد أن تحمل منه أبدا، لذلك فور علمها بحملها هددها الفنان سعد الصغير بأنها إذا حاولت أن تتخلص من طفلهما بأي شكل من الأشكال سوف يفتعل معها مشاكل . وفقا للقاهرة 24 .

 

وواصلت الراقصة شمس: "أنا أصلا مكنتش عايزة أجيب منه أطفال لأن كان في مشاكل قبلها بيني وبينه وكدب عليا وقالي إنه مطلق مراته وهو مكنش مطلقها، ولما عرف إني حامل هددني وقالي لو نزلتي الطفل ده مش هسكت وهعمل مشاكل".

 

ضرب وسحل

 

وأوضحت أن طليقها سعد الصغير اقتحم منزلها وتعدى عليها بالضرب وسحلها من شعرها، وظل يهددها بأنه سوف يفعل بها ما هو أكثر من ذلك.

 

وقالت: "دخل عليا البيت وضربني وجابني من شعري وقالي أنا هفرجك وهوريكي، طب ليه بيعمل كده لو هو من البداية بيقولي إنه عاوز طفل مني!".

 

 

وأشارت شمس إلى أن طليقها أجبرها على السفر من الإسكندرية للقاهرة تحت التهديد وتعديه عليها بالضرب، مضيفة: "خدني بالعافية من الإسكندرية للقاهرة بالضرب، من كتر الضرب الدم كان بينزل من كل حتة في جسمي ووشي ومكنش ليا أي ملامح".

 

إجبار على الإجهاض

 

 

وصرحت بأن طليقها أجبرها على إجهاض ابنتها عندما كانت حامل بها في الشهر السابع رغما عنها، حيث أنه أجبرها على إجراء عملية الإجهاض للتخلص من الجنين، مما أدى ذلك لإصابتها بتهتك في الرحم.

 

صورني عريانة

 

 

وتابعت: "سعد مش عاوز يسيبني في حالي وكان بيصورني عريانة ويبعت الصور لشخصية معينة، أنا مشيت من وشه وسافرت من مصر بسببه، بيهددني بالقتل وعاوزني أرجع أتجوزه تاني، وبيقولي أنا هعمل فيكي اللي أنا عايزه لأنك مجرد كلبة".

 

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