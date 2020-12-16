الرئيس يصدر قرارات عسكرية .. ويستقبل «بن زايد»

الأربعاء، 16-12-2020
11:41 ص
المصريون
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارت عسكرية جديدة بشأن قوات الدفاع الجوي.
وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، في بيان عبر صفحته الرسمية
في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس عبد
الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائدا
لقوات الدفاع الجوي"
وأضاف: "كما أصدر قرارا بتعيين السيد علي فهمي محمد علي فهمي مستشارا
عسكريا برئاسة الجمهورية".
كما أعلن عن زيارة
مرتقبة اليوم من الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي إلى
القاهرة.
وقال :"يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسي صباح اليوم سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومن المنتظر اجراء
جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين
الشقيقين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك".