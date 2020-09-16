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الرئيس يزف بشرى سارة لـ«خريجي الجامعات»

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الرئيس يزف بشرى سارة لـ«خريجي الجامعات»

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الرئيس السيسي
الأربعاء، 16-09-2020 03:50 م محمد فضل

زف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشرى سارة لخريجي الجامعات، مشيرًا إلى أن تدريب وتأهيل الطلبة عقب التخرج يمتد لعامين وينقسم بدوره إلى مشروع التخرج، واللغة.
وأضاف "السيسى"، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، أثناء افتتاح الجامعة اليابانية بالإسكندرية وجامعات أهلية: "أنا قلت لوزير الاتصالات سنتين كتير مش علشان تكلفة ولكن إننا بنضيع وقت على شاب متخرج يبحث عن فرصة عمل خليهم سنة".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خاطب وزير الاتصالات بشأن استعداد الحكومة لتوفير مكان للإقامة الكاملة والإعاشة والتعليم.
وأوضح أن وزارة الاتصالات تستهدف 1000 طالب قائلا: "هل ده معناه إننا معندناش أماكن تشيل أكتر من كده؟ لا عندنا لكن الاستهداف للمستوى المتقدم جدا علميا وأنا بعلن عن استعدادنا لاستهداف 5000 طالب". 

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