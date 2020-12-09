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الرئيس يرد على احتمالية المواجهة العسكرية مع تركيا

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الرئيس السيسي
 
الأربعاء، 09-12-2020 03:52 م المصريون

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على احتمالية وقوع مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا، مؤكدا أن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما.
وطالب الرئيس، خلال حوار مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، تركيا بألا تتصرف من جانب واحد دون تشاور على حساب السلم والأمن في المنطقة، ويتعين عليها مثل دول المنطقة الأخرى، أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار.
وقال الرئيس السيسي، ردًا على المواجهة مع تركيا في ليبيا: “مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها إلى 1200 كم، ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة”.
وأضاف: “مصر لن تكون أبدا الطرف البادئ بالاعتداء، لكن في المقابل، فإن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للدفاع عن مصر وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات”.
 

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