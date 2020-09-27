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الرئيس يحذر من «مشكلة كبيرة».. موجة ثانية خطيرة

الرئيس-المصري-عبد-الفتاح-السيسي-2
السيسي
الأحد، 27-09-2020 03:39 م محمد فضل

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأشار السيسي إلى أن البلاد ستواجه "مشكلة كبيرة" في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد، اليوم الأحد، "يجب أن تتأكدوا أننا نتعامل في موضوع كورونا بشفافية ومصداقية تامة، ولا مجال للعبث، وأتمنى أن ننتبه كدولة وكمواطنين أن نحافظ على ما حققناه".
وأضاف السيسي "إذا لم ننتبه سنواجه مشكلة كبيرة، من فضلكم نحافظ على الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي"، داعيا الحكومة إلى مراجعة أوضاع المستشفيات ورفع جاهزيتها.
وتابع الرئيس، قائلا "أزمة كورونا أتصور أنها غير مسبوقة على مستوى العالم كله، لم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم، ومنتشر في أكثر من 177 دولة، وبالتالي تأثيراته ستكون كبيرة، والتأثير الاقتصادي سيكون عميقًا حتى مع الدول التي استطاعت احتواء هذا المرض".
 

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