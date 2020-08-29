السبت، 29-08-2020
12:48 م
محمد فضل
أبدى
الرئيس
عبد الفتاح السيسي
، غضبه مما يقال في القنوات التي تسيئ إلى مصر بشأن هدم
المساجد
من أجل تنفيذ مشاريع طرق وكباري جديدة.
وقال
الرئيس
على هامش افتتاحه عددًا من المشاريع القومية في الإسكندرية، اليوم السبت، :"إحنا مش بنهدها عشان كارهين، ولكن
عشان نعمل مصلحة وتنمية، وياريتكوا تبقوا زينا".
وتابع:
"بقى إحنا بنهد جوامع ربنا أستغفر الله العظيم.. يارب تبقوا زينا وتعملوا حساب
لربنا".
وقال
الرئيس
عبد الفتاح السيسي
إن مشكلة البناء غير المخطط أزمة كبيرة تهدد الدولة، مضيفا
"مواطنون كثيرون متألمون من إجراءات الدولة لضبط المخالفات الخاصة بالبناء ولكن
أمامنا تحدٍ كبير، وهذا الأمر خطير واستمراره سيدمر الدولة".