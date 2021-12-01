الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى أمير قطر

الأربعاء، 01-12-2021
04:01 م
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة
إلى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل
ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
وتسلم الرسالة
رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، خلال لقائه اليوم في الدوحة وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في المجالات
الشبابية والرياضية.
وأقيم أمس
الثلاثاء، حفل افتتاح بطولة كأس العرب
2021، على ملعب استاد البيت بدولة قطر.
وشهد حفل افتتاح
بطولة كأس العرب
عروضا موسيقية وألعاب نارية بالإضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ
المنطقة العربية.
وأقيم حفل
الافتتاح قبل انطلاق مباراة منتخب قطر أمام المنتخب البحريني في الجولة الأولى من
دور المجموعات.
وشهد حفل
الافتتاح ظهور بعض الشخصيات الفنية لكل بلد عربي عن طريقة تقنية الهولوجرام،
أبرزهم الفنان سعيد صالح، والمغنية اللبنانية فيروز.