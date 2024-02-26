الرئيس السيسي يهاتف والدة فتاة الشروق: مستعدين نسفرها للعلاج في الخارج

الإثنين، 26-02-2024
11:18 ص
قدمت دينا إسماعيل والدة “فتاة الشروق
”، الشكر لـ الرئيس السيسي
وقالت إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، مضيفة: “بشكر سيادة الرئيس السيسي
لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات اللي في الدنيا”.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج المذاعة على التلفزيون المصري، “بشكر سيادة الرئيس السيسي
لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات اللي في الدنيا”. وتابعت: “الرئيس السيسي
قال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برة تتعالج، مضيفة طبعاً ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع”.
وأضافت والدة فتاة الشروق
: “بس أنا أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة”.
وكانت نيابة الشروق برئاسة المستشار أحمد عزت رئيس النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية في واقعة محاولة خطف فتاة الشروق
على يد سائق اوبر.
وكلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة من بداية خروج فتاة الشروق
من منطقة مدينتي، واستمعت النيابة إلى أقوال شاهد العيان على الواقعة.
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