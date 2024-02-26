الإثنين 26 فبراير 2024
توقيت مصر 16:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم في السوق الموازية

"بيطفي النور وهو معايا".. تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب

شمس الكويتية تكشف سبب طلاقها الصادم

شيرين تنفعل على معجبة حاولت السلام عليها:" كرهتيني في الحب"

غضب عارم في السعودية بسبب حركة جنسية لـ رونالدو وصدور أول قرار ضده

رغم تراجعه في السوق السوداء.. تقرير يكشف مفاجأة عن توقعات سعر الدولار في البنوك

تعليق مفاجئ من نجيب ساويرس عن حسني مبارك في ذكرى رحيله

قرار عاجل من النيابة بشأن سائق "أوبر" في واقعة فتاة الشروق

ضابط عراقي يشكو لوزير الدفاع عدم ترقيته بسبب اسمه.. شاهد رد الوزير

غضب داخل الأهلي من تصريحات خالد بيبو عن كهربا

الرئيس السيسي يهاتف والدة فتاة الشروق: مستعدين نسفرها للعلاج في الخارج

IMG-20240226-WA0006
الرئيس السيسي
الإثنين، 26-02-2024 11:18 ص

قدمت دينا إسماعيل والدة “فتاة الشروق”، الشكر لـ الرئيس السيسي وقالت إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، مضيفة: “بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات اللي في الدنيا”.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج المذاعة على التلفزيون المصري، “بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات اللي في الدنيا”. وتابعت: “الرئيس السيسي قال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برة تتعالج، مضيفة طبعاً ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع”.
وأضافت والدة فتاة الشروق: “بس أنا أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة”.
وكانت نيابة الشروق برئاسة المستشار أحمد عزت رئيس النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية في واقعة محاولة خطف فتاة الشروق على يد سائق اوبر.
وكلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة من بداية خروج فتاة الشروق من منطقة مدينتي، واستمعت النيابة إلى أقوال شاهد العيان على الواقعة.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oWKEsN4RSxY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

إقرأ ايضا

IMG-20240226-WA0010

"بيطفي النور وهو معايا".. تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب

IMG-20240226-WA0017

شمس الكويتية تكشف سبب طلاقها الصادم

IMG-20240226-WA0018

شيرين تنفعل على معجبة حاولت السلام عليها:" كرهتيني في الحب"

أخبار متعلقة

IMG-20240226-WA0016

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة عن ما حدث داخل السيارة قبل إلقاء الفتاة نفسها

images (1)

بالأرقام.. اعرف راتبك أو معاشك بعد قرارات الرئيس