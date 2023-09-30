الرئيس السيسي في كلمة مؤثرة لـ وزير النقل : «ياكامل ياوزير ربنا يكرمك»

السبت، 30-09-2023
02:38 م
نسمه عبد الوهاب
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة كانت تعمل على إنشاء قناة السويس
الجديدة، تحدث الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار آنذلك، وقالي: «المصفوفة المالية للمشروع نخلي بالنا منها قولت ليه خلينا ندي الناس أمل، وفتحنا باب الاستثمار بفايدة والناس استجابت».
وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن ما واجهته الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية هو استمرار لزرع الشك بالشخصية المصرية، مضيفًا: «ربنا يكرمك يا كامل يا وزير وده مكنش يتعمل في سنة ربنا يكرمك يا كامل يا وزير».
وأكمل: دخل قناة السويس
قبل إنشاء القناة الجديدة، تصل إلى 4.5 مليار دولار، وبعد الإنشاء وصلت إلى 9.5 مليار دولار، وستصل إلى 10.5 مليار دولار نهاية 2023.
تحديات الدولة المصرية
وتابع: ولادنا ضحوا بدمهم من أجل البلد علشان تعيش، كما أن الدولة لن تكون جاحدة على أبنائها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، ورغم كل هذه التحديات كان أمامنا تحدي من أجل التنمية.
السيسي يوجه رسالة للمصريين
ووجه الرئيس السيسي
، بتقسيم الحاضرين في مؤتمر حكاية وطن للذهاب للوزارات والاطلاع على كافة التطورات التي شهدتها هذه الوزارات في العاصمة الإدارية، معقبًا: «أوعوا يا مصريين يكون حلمكم لقمة».