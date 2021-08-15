الرئيس الأفغاني يحتضن قائد طالبان ويسلم السلطة له

الأحد، 15-08-2021
06:21 م
سلم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، السلطة اليوم الأحد، لقائد
حركة طالبان
في العاصمة كابل، ودع الحكم بشكل نهائي.
وسيطرة حركة طالبان
على العاصمة الأفغانية كابل، وقام الرئيس
الأفغاني باحتضان رئيس حركة طالبان
وسلمه مقاليد الحكم في البلاد.
ومن جانبه أكد نائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله، أن الرئيس
الأفغاني غادر أفغانستان
.
وكشف رئيس لجنة المصالحة الأفغانية، أن الرئيس بات رئيس أفغانستان
السابق، مشيراً إلى أنه غادر وترك الفوضى وراءه، داعياً طالبان
لإجراء محادثات قبل
دخول العاصمة كابل.