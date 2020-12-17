الرئاسة: المصالحة مع قطر متوقفة على هذا الأمر

الخميس، 17-12-2020
09:43 ص
المصريون
علق المتحدث باسم الرئاسة
السفير بسام راضي، على الأنباء التي ترددت في
وسائل إعلام خليجية عن قرب المصالحة
بين دول المقاطعة وقطر
، كاشفًا عن آخر المستجدات
في هذا الملف.
وقال “راضي” في مقابلة تلفزيونية: “لا يوجد نتائج تبلورت في شكل نهائي بشأن
هذا الملف يمكن الإفصاح عنها، وهناك وساطة وجهود مقدرة من الكويت”، بحسب صحيفة
“الأهرام” المصر
ية.
وأكد أن “سياسة مصر
مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون
الداخلية، والدول الأربع لديها مطالب كثيرة تم الإعلان عنها، وحال الاستجابة لها
برغبة صادقة وإرادة سياسية قوية سيكون هناك شيء آخر”.
وقررت مصر
والسعودية والإمارات والبحرين، قطع العلاقات مع قطر
في 2017،
بسبب دعم الأخيرة للإرهاب والتدخل في شئون دول المقاطعة الداخلية والتحريض على
العنف ضدها، وهو ما تنفيه الدوحة.