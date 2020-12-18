الرئاسة الفرنسية: ماكرون أصيب بكورونا خلال هذا الاجتماع

الجمعة، 18-12-2020
11:10 ص
المصريون
قالت الرئاسة الفرنسية إنه من "المحتمل جدا وبنسبة كبيرة أن الرئيس إيمانويل ماكرون
أصيب بـ"كوفيد -19" خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي.
مكتب ماكرون
أعلن في وقت سابق من اليوم أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا
المستجد، ما أدى لبدء حملة تتبع ورصد استهدفت عددا من قادة دول الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الذين التقوا به في الأيام القليلة الماضية.
واجتمع ماكرون
والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وآخرون في البداية في قاعة القمة، وكانوا يتواصلون مع بعضهم البعض والكمامات على وجوههم لكنهم أزالوها بمجرد جلوسهم لبدء المحادثات وأبقوا على مسافة تباعد فيما بينهم حول المائدة.
كما تناول ماكرون
الغداء يوم الاثنين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ورئيس منظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا الذي يبلغ السبعين من عمره.