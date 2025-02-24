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الرئاسة السورية تعلن تلقي "الشرع" دعوة رسمية من "السيسي" لحضور القمة العربية

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الإثنين، 24-02-2025 11:36 ص

 

 

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الرئيس السوري أحمد الشرع ، للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تقام في القاهرة في الرابع من مارس المقبل والمخصصة لقطاع غزة بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وكشفت الرئاسة السورية في بيان إعلامي ، أن الشرع تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية والذي سيعقد في الرابع من مارس" في القاهرة.

يأتي هذا بعدما أعلنت الخارجية المصرية، الثلاثاء، إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى 4 مارس، معللة ذلك باستكمال "التحضير الموضوعي" لها.

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