الذهب يسجل ارتفاعاً ملحوظاً .. اليوم

ارتفاع اسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود أوقية الذهب إلى 1930 دولارا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 838 جنيها للجرام.



أسعار الذهب في مصر ..



عيار 18 سجل 718.25 جنيه



عيار 21 سجل 838 جنيها



عيار 24 سجل 957.75 جنيها



الجنيه الذهب 6704 جنيها



أوقية الذهب 1930 دولار





عالميا ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة 1% بسبب ضعف الدولار وتتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم، بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعد الذهب 0.4 % في الأسبوع، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1912.40 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ويمضي على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.



واستؤنفت المحادثات بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين بشأن خطة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا، ويُنظر إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أيضا على أنه يفتح الطريق أمام تحفيز اقتصادي كبير.



وربح الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، نحو 26 % منذ بداية العام الجاري، بدعم من تحفيز غير مسبوق عالميا لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية وصعدت اثنين بالمئة في الأسبوع. وربح البلاتين 1.5 بالمئة إلى 875.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2383.16 دولار.