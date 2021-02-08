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الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة

الديوان-الملكي-السعودي
الديوان الملكي
 
الإثنين، 08-02-2021 12:31 م المصريون

أعلن الديوان الملكي السعودي، عن حالة وفاة جديدة، في الأسرة المالكة، وهي والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان له :« انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الاثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ».
وتابع :" تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ونعى حساب مؤسسة “الملك سعود” على موقع “تويتر الراحلة، وكتب الحساب: “نتقدم بالعزاء للأمير عبد الرحمن بن فيصل بن سعود ولإخوته الأمراء بوفاة والدتهم رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
وقدم مغردون التعازي إلى الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود في وفاة والدته، وذلك في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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