الديوان الملكي: وفاة الأمير مشهور بن مساعد بعد صراع مع المرض

الخميس، 04-02-2021
10:19 ص
المصريون
توفي فجر اليوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل
سعود، وذلك بعد صراع مع المرض
خلال الأشهر الماضية، بعد خضوعه لعملية جراحية
دقيقة.
وكتب شقيقه الأمير عبدالله بن مساعد على حسابه في “تويتر”: “اللهم اغفر لأخي
مشهور وارحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبًا وأنقى منه سريرة، إنا لله وإنا
إليه راجعون”.
من جانبه أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس، عن وفاة
الأمير، مشهور
بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي، في بيان أصدره اليوم، "انتقل إلى رحمة الله
تعالى صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد
بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه
إن شاء الله اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله
بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير مشهور هو ابن
الأمير مساعد من زوجته الأميرة، نورة بنت إبراهيم الدغيثر. وكان الأمير الراحل قد
تزوج من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، التي أنجبت له
الأمراء والأميرات، عبد العزيز، وسعود، وخالد، وسارة، ومحمد.
وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده، حيث ظل بعيدا عن المناصب الرسمية
والحياة السياسية في البلاد، كما ظل بعيدا عن الأضواء مثل إخوته الذين عرفوا
كشعراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة في المجتمع.