الديهي: القطاع الطبي كشف إمكانات مذهلة بعد أن كان مهترئًا

الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القطاع الطبي المصري كشف إمكانات مذهلة بعد أن كان مهترئًا، جراء المواجهة الناجحة للدولة المصرية إثر تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي معني بالأمن القومي بشقه الصحي، ويوجه بتكثيف الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين.



وأشار إلى أن السيسي وجه برفع مستويات اللياقة البدنية، والقضاء على الأمراض غير السارية وأمراض المناطق الحارة، وأسفرت تلك الجهود عن تحول مصر من أكبر دولة في العالم مصاب شعبها بالتهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" إلى أقل دولة.

