الخميس 03 سبتمبر 2020
توقيت مصر 00:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدولة عربية.. استخدام لبن الحمير في علاج مرض خطير

القبض على شاب قتل أمه قبل 9 سنوات.. تفاصيل غريبة

رمضان صبحي مهدد بعقوبات مغلظة

اكتشاف مذهل.. «سم نحل العسل» يعالج سرطان الثدي

صورة تكشف عن الفنانة التي ارتبط بها عمرو يوسف قبل كندة علوش

انتحار نائب مدير بنك شهير بعد ارتكابه «فعل مخل»

مشهد صادم.. اغتصاب فتاة على رصيف المترو

«موديز» تشيد بقوة الاقتصاد المصري

"الحنفى" يقترب من إدارة الزمالك وبيراميدز

المصرى يطالب التوأم بـ 20 مليون جنيه

الديهي: القطاع الطبي كشف إمكانات مذهلة بعد أن كان مهترئًا

7105266501544637903
الديهي
 
الأربعاء، 02-09-2020 09:42 م الطيب حسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القطاع الطبي المصري كشف إمكانات مذهلة بعد أن كان مهترئًا، جراء المواجهة الناجحة للدولة المصرية إثر تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي معني بالأمن القومي بشقه الصحي، ويوجه بتكثيف الجهود للحفاظ على أرواح المواطنين. 

وأشار إلى أن السيسي وجه برفع مستويات اللياقة البدنية، والقضاء على الأمراض غير السارية وأمراض المناطق الحارة، وأسفرت تلك الجهود عن تحول مصر من أكبر دولة في العالم مصاب شعبها بالتهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" إلى أقل دولة.

إقرأ ايضا

34ff7999-6550-4c1f-a7dd-5f0193fe2c93_16x9_1200x676

شذوذ وجنس جماعي.. الديهي: "قضية الفيرمونت" أكبر مما كنا نتخيل

811230c06bcc34e5e5dca196662e8525

نجل "إمبراطور الساحل" في قبضة الأمن

AP_20244789001067

على خطى نابليون.. الديهي يؤكد رغبة باريس العودة لمناطق الانتداب

 

أخبار متعلقة

34ff7999-6550-4c1f-a7dd-5f0193fe2c93_16x9_1200x676

شذوذ وجنس جماعي.. الديهي: "قضية الفيرمونت" أكبر مما كنا نتخيل

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

عداد كورونا حول العالم.. تسارع في وتيرة الضحايا والمصابين

20191105081807187

الديهي: إصلاح التعليم "مشروع قومي" لم ينل حظه من الترويج

download

الديهي: منظومة التعليم ليست في حاجة للتطوير بل "نسف كلي"

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الديهي

نشأت الديهي: نزيف حاد للإخوان بعد القبض على «صقر الجماعة»