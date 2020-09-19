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الديب: بن سلمان حقق نجاحا باهر في "أوبك"

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 19-09-2020 02:48 م متابعات- الدويني فولي
أكد أبو بكر الديب، الكاتب الصحفي:  أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي حقق نجاحا باهرا في "أوبك  "، حيث دعا إلي أن الامتثال الكامل لتخفيضات الإنتاج مسألة حيوية لكل المنتجين ولمصلحة السوق، ويعكس المسؤولية في ظل هذه المرحلة الحرجة لها، مؤكدا أهمية حشد الجهود لتحقيق أفضل مستويات الامتثال لتحقيق استقرارها، من خلال آليات فاعلة لتنظيم الإنتاج وتعزيز مصداقية تحالف "أوبك  ".
وقال الديب في تصريحات إعلامية لقناة الإخبارية السعودية: إنه لولا تخفيضات "أوبك  " لوصل سعر برميل النفط إلي 10 دولارات، متوقعا أن يصل سعر برميل برنت بنهاية العام إلي 50 دولار وفي الربع الثاني من العام المقبل إلي 65 دولار . 
 

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