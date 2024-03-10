الدولار يهبط مرة أخرى في البنوك ويسجل هذا الرقم

الأحد، 10-03-2024
01:38 م
تراجع سعر الدولار
مقابل الجنيه بعد ساعة من بداية تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروِش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
وكان سعر الدولار
فتح اليوم التعاملات في هذه البنوك
التالية على الأسعار كالتالي:
سعر الدولار
فى بنك الإسكندرية
49.40 جنيها للشراء.
49.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.30 جنيها للشراء.
49.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
49.45 جنيه للشراء.
49.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك القاهرة
49.35 جنيه للشراء.
49.45 جنيه للبيع.