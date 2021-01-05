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الدولار ينخفض أمام الجنيه ويسجل هذا السعر

الدولار مقابل الجنيه
أرشيفية
 
الثلاثاء، 05-01-2021 10:00 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمما الجنيه، تراجعًا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء. وانخفض السعر في بنكي القاهرة، وقناة السويس، بينما استقر في بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 15.68جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، و مصر، والإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.




 

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