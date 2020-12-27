الدولار ينتفض ويرتفع بشكل لافت أمام الجنيه

الأحد، 27-12-2020
07:42 م
الطيب حسين
حقق سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
، ارتفاعًا لافتًا اليوم الأحد، مقارنة بأسعار
ه الخميس الماضي.
وارتفع سعر الدولار
قرشا واحدا في بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار
قرشا واحدا في إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
في بنوك البركة، وقناة السويس، و التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار
قرشين في أبو ظبي الإسلامي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار
ثابتا في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.