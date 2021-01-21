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الدولار يقفز بشكل مفاجيء أمام الجنيه

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 21-01-2021 05:50 م المصريون
قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، بشكل مفاجيء في البنوك العاملة في مصر، وسجل الدولار متوسط ارتفاع ما يعادل قرشين إلى 3 قروش في سعر البيع والشراء في أغلب البنوك.

وفيما يلي سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، اليوم الخميس.

البنك           سعر الشراء                     سعر البيع

بنك مصر       15.66                        15.76

البنك الأهلي     15.66                       15.76

بنك قناة السويس     15.68                  15.78

كريدى أجريكول    15.68                 15.78

المصرف المتحد   15.68                15.78

بنك بلوم            15.68                 15.78

بنك مصر إيران التنمية          15.68                 15.78

بنك التنمية الصناعية         15.68                     15.78

بنك الكويت الوطني NBK    15.68                 15.78

المصرف العربى الدولى       15.67              15.77

بنك الإسكندرية              15.67                15.77

البنك العربي الأفريقي الدولى   15.68          15.78

البنك التجاري الدولي (CIB)      15.68         15.78

بنك HSBC                  15.68            15.78
 

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