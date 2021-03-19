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الدولار يفاجئ الجميع وينخفض أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

ارشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 19-03-2021 07:16 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه انخفاضًا ملحوظًا اليوم الجمعة، بنحو 3 قروش في عدد من البنوك مقارنة بسعره الخميس وفق بيانات البنك المركزي المظري نظرًا لعد وجود تعاملات.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية 15.73 و15.63 وأعلى سعر 15.76 و15.66 للبيع والشراء.

وسجل سعر الدولار فى بنك عودة  15.65 جنيه للشراء  15.75 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصري  15.65 جنيه للشراء  15.75 جنيه للبيع.

فى البنك الأهلى المصرى بلغ 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
أما بنك مصر 15.63 جنيه للشراء 15.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
 

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